Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на бюджетников

Путин поручил облегчить документооборот врачам и учителям
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, уделив особое внимание здравоохранению и образованию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о перечне поручений, подготовленных по итогам пленарного заседания съезда Российский союз промышленников и предпринимателей, а также встречи Путина с членами бюро правления организации и представителями деловых кругов, прошедших 26 марта.

Согласно опубликованному документу, правительству вместе с Госдумой поручили обеспечить снижение бумажной нагрузки на бюджетников. Предполагается, что необходимые меры включат в отраслевые программы повышения производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин поручил разработать меры помощи семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!