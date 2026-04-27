Путин поручил снизить бумажную нагрузку на бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, уделив особое внимание здравоохранению и образованию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о перечне поручений, подготовленных по итогам пленарного заседания съезда Российский союз промышленников и предпринимателей, а также встречи Путина с членами бюро правления организации и представителями деловых кругов, прошедших 26 марта.

Согласно опубликованному документу, правительству вместе с Госдумой поручили обеспечить снижение бумажной нагрузки на бюджетников. Предполагается, что необходимые меры включат в отраслевые программы повышения производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

