Суд оставил в силе приговор Чичваркину по делу о фейках

Суд признал законным приговор о лишении Чичваркина свободы на девять лет

Суд в Москве признал законным ранее вынесенный предпринимателю Евгению Чичваркину (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заочный девятилетний приговор по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что суд отклонил жалобу защиты Чичваркина об отмене решения нижестоящего суда и оставил обвинительный приговор в силе.

16 февраля сообщалось, что Дорогомиловский районный суд заочно приговорил Чичваркина к девяти годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года его заочно арестовали.

Ранее на Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.