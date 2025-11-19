На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России завели дело на бизнесмена Чичваркина

Прокуратура Москвы обвинила иноагента Чичваркина в распространении фейков об СВО
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) в распространении фейков об СВО. Об этом пресс-служба инстанции сообщила в своем Telegram-канале.

По данным обвинения, в июле 2024 года мужчина разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ на СВО. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему, без маркировки иностранного агента.

Сейчас Чичваркин находится за рубежом. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года был заочно арестован. Предполагается, что уголовное дело Чичваркина будет рассмотрено судом в его отсутствие.

В июле сообщалось, что наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить Евгения Чичваркина в Лондоне.

Координатор предполагаемого похищения Дилан Эрл признал, что получил задание через Telegram-бота Privet Bot, связанного с ЧВК «Вагнер». Поджог склада был лишь пробной операцией перед планировавшимся нападением на ресторан и винный магазин Чичваркина. При обыске у Эрла изъяты российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупная партия наркотических веществ.

Ранее на Евгения Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.

