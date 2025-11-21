На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предприниматель Чичваркин попал в реестр террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес Чичваркина в перечень террористов и экстремистов
tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, город Москва», — отмечается в перечне.

В список также попали писатель-сатирик Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом), бывший депутат городского законодательного собрания Петербурга Максим Резник (признан в РФ иностранным агентом) и экономист Сергей Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом).

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года был заочно арестован.

В июле сообщалось, что наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить Евгения Чичваркина в Лондоне. Координатор предполагаемого похищения Дилан Эрл признал, что получил задание через Telegram-бота Privet Bot, связанного с частной военной компанией.

Ранее сообщалось, что Чичваркин решил не продавать свою квартиру в Москве.

