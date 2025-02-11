На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

На Евгения Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

На предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, протокол на бизнесмена поступил в Дорогомиловский суд Москвы. Причина заведения административного дела по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в установленном порядке нежелательной на территории Российской Федерации) неизвестна.

Как отмечает «Осторожно, новости», Чичваркин являлся одним из членов «Антивоенного комитета России», который признан в РФ нежелательным.

Согласно информации по делу на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, дело зарегистрировано 10 февраля. В этот же день оно поступило в распоряжении судьи.

В декабре прошлого года Гагаринский суд Москвы оштрафовал Чичваркина за отказ предоставить данные о своей деятельности в российский Минюст.

В апреле 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Чичваркина просили признать спонсором терроризма и госизменником. Поводом для этого стало одно из последних видео бизнесмена, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют Вооруженные силы Украины.

Ранее на лидера рок-группы «Ногу свело!» составили протокол.