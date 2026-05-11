В России не было допущено нарушений общественного порядка в ходе празднования Дня Победы

Росгвардия: во время празднования Дня Победы не было допущено нарушений порядка

В ходе празднования Дня Победы в России не было допущено нарушений общественного порядка. Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Росгвардейцы совместно с сотрудниками других российских силовых структур следили за правопорядком в ходе митингов, парадов, торжественных шествий и салютов, а также обследовали места массового пребывания граждан на отсутствие взрывоопасных предметов.

В ведомстве уточнили, что в обеспечении безопасности празднования Дня Победы участвовали свыше более 47 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Нарушений общественного порядка в стране не допущено.

10 мая официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что празднование Дня Победы в России прошло без происшествий.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР. «Газета.Ru» вела хронику событий.

