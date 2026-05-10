Парад Победы в Москве продемонстрировал, что Западу не удалось запугать Россию. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, президент России Владимир Путин «заставил» США «надавить» на Украину, тем самым склонив Киев к соблюдению перемирия. Парад показал, что Россия близка к завершению конфликта на своих условиях, и Запад не сможет на это повлиять, считает аналитик.

«Путин закончил свою речь словами «Победа будет за нами», что подтверждает его ожидания приближения военной победы в конфликте», — сказал Меркурис.

Утром 9 мая в Москве состоялся парад Победы на Красной площади. После пролета пилотажных групп президент РФ пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Ранее Путин счел проявлением мужества приезд зарубежных лидеров на парад в Москву.