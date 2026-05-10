В МВД РФ рассказали об итогах празднования Дня Победы

Празднование Дня Победы в России прошло без происшествий. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан 9 мая были задействованы более 122,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии, работники частных охранных организаций, а также представители общественных формирований правоохранительной направленности.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР. «Газета.Ru» вела хронику событий.

