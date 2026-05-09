Беспилотники совершили атаку на Орловскую область

Губернатор Клычков: 10 украинских дронов уничтожено над Орловской областью
Над Орловской областью за минувшие сутки уничтожено десять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере «Макс».

«За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА», — написал он.

Пострадавших и повреждений нет, отметил Клычков. Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы несмотря на договоренности о перемирии в честь 9 Мая.

До этого, сообщал Клычков, силы ПВО уничтожили над областью за сутки 11 беспилотников.

По данным Минобороны РФ, за несколько часов накануне вечером над территорией России было сбито 44 беспилотника. ВСУ совершили атаки на Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Курскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Липецкую области и на Московский регион, также дроны перехватили над Азовским морем.

Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии на спецоперации в честь Дня Победы.

Позднее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить перемирие между Россией и Украиной.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.

 
