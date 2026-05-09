Минобороны назвало число сбитых дронов над территорией РФ вечером в пятницу

МО: средства ПВО сбили 44 украинских дрона над регионами России и Азовским морем
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 8 мая ликвидировали 44 украинских дрона над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа были ликвидированы в период с 20:00 мск до 00:00 мск над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом и над Азовским морем.

Утром 8 мая Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 264 украинских дрона над регионами России. Беспилотники были сбиты над 16 регионами: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 0:00 мск 7 мая были сбиты 95 БПЛА Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее стало известно о повреждении атакованного дроном жилого дома в Перми.

 
