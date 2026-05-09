Над Никополем Днепропетровской области сбросили листовки в честь Дня Победы

С помощью беспилотных летательных аппаратов российские военные сбросили над Никополем в Днепропетровской области листовки, чтобы напомнить жителям Украины о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

В силовых структурах агентству рассказали, что на листовках также размещены инструкции для связи с российскими военнослужащими по защищенным каналам связи, сопровождаемые надписью: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков». Подобные акции ранее уже проводились в Херсонской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

4 мая Минобороны России объявило 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Дня Победы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дроном на параде Победы 9 мая в Москве.

В Минобороны РФ предупредили Украину, что в случае атаки ВСУ на Красную площадь во время празднования Дня Победы ВС России нанесут удар по центру Киева. Также официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что в случае ударов Украины 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений.

Ранее Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии 9, 10 и 11 мая.