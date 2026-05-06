МИД России предупредил Украину об ударе по центрам принятия решений из-за ее угроз

Если Украина реализует свои преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, Вооруженные силы России нанесут удар в том числе по центрам принятия решений. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, МИД направил во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту в связи с угрозами украинской стороны атаковать Москву 9 мая.

Дипломат отметила, что министерство «настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись» к предупреждению Минобороны РФ об ответном ударе в случае такой атаки. Им необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств, а также граждан «в связи с неотвратимостью нанесения» российскими военными ответного удара по столице Украины, «в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», сказала Захарова.

6 мая советник министра обороны Украины Сергей Стерненко намекнул, что Киев, возможно, не будет соблюдать перемирие на 9 Мая.

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в министерстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.