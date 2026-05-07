Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В аэропорту Сочи задерживаются боле полусотни рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 60 рейсов, восемь рейсов отменены
Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет задерживаются 35 рейсов, из них семь международные — в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх.

На прилет задерживаются 25 рейсов. Известно также, что восемь рейсов отменены. Самолеты должны были прилететь из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и еще два из Москвы.

В ночь на 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов. В том числе прием и отправку самолетов приостановила воздушная гавань в Сочи. Она возобновила работу в 10 часов по местному времени.

Ограничения вводились из-за режима опасности БПЛА. Министерство обороны РФ заявило, что всего в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пассажиры ждут вылета в Турцию более 16 часов.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!