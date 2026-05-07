В аэропорту Сочи задерживаются боле полусотни рейсов

Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет задерживаются 35 рейсов, из них семь международные — в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх.

На прилет задерживаются 25 рейсов. Известно также, что восемь рейсов отменены. Самолеты должны были прилететь из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и еще два из Москвы.

В ночь на 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов. В том числе прием и отправку самолетов приостановила воздушная гавань в Сочи. Она возобновила работу в 10 часов по местному времени.

Ограничения вводились из-за режима опасности БПЛА. Министерство обороны РФ заявило, что всего в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пассажиры ждут вылета в Турцию более 16 часов.