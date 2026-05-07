Аэропорт в Сочи возобновил обслуживание рейсов

Аэропорт в Сочи возобновил работу в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию).

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

В ночь на 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов. В том числе прием и отправку самолетов приостановила воздушная гавань в Сочи.

По данным Telegram-канала SHOT, над Сочи и федеральной территорией «Сириус» произошли взрывы. Как рассказали местные жители, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Они отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на низкой высоте.

Министерство обороны РФ заявило, что всего в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть из них сбили в Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники ликвидировали над акваторией Каспийского моря, в Крыму, Калмыкии, Адыгее и 11 областях. Среди них — Курская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Орловская, Новгородская, Калужская, Липецкая, Брянская, Волгоградская и Пензенская.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за угрозы атаки БПЛА.