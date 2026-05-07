Один из столичных аэропортов временно приостановил работу

В Домодедово введены временные ограничение на прием и выпуск самолетов
В столичном аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства – советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

Информация об этом поступила в 8:06 мск. Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 7 мая полеты временно ограничили 14 российских аэропортов. Такие меры были приняты в воздушных гаванях Калуги, столичных Внуково и Шереметьево, Ярославля, Геленджика и Краснодара, Саратова, Пскова, Иванова, Ульяновска, Сочи, Тамбова и Самары. А аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Утром в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь обнаружили и уничтожили 347 украинских беспилотников над 21 регионом России, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

 
