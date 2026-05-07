На фото показали обстановку в закрытом из-за угрозы БПЛА Внуково

«Осторожно, Москва»: во Внуково пассажиры более 12 часов ждут рейса в Анталию
Пассажиры задержанного рейса в Анталию находятся в московском аэропорту Внуково уже более 12 часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах можно увидеть обстановку во Внуково. На одном из снимков показана огромная очередь, которая выстроилась возле закрытого терминала. Всю ночь люди просидели в ожидании вылета, под утро им выдали коврики для того, чтобы можно было лечь на пол. Вылет в Турцию перенесли на вечер.

Согласно данным онлайн-табло, во Внуково на прилет и вылет задерживаются минимум 33 рейса. Временные ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА на Москву.

В ночь на 7 мая полеты временно ограничили в 14 российских аэропортах. Такие меры, в частности, были приняты в воздушных гаванях Калуги, столичных Внуково и Шереметьево, Ярославля, Геленджика и Краснодара, Сочи, Саратова и др. Утром 7 мая ограничения ввели и в московском аэропорту Домодедово.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 347 украинских беспилотников над 21 регионом России, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее в Киеве пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы.

 
