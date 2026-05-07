Над Сочи и Адлером слышны взрывы на фоне сирены воздушной тревоги

SHOT: в Сочи произошли взрывы на фоне налета беспилотников
Bulkin Sergey/Global Look Press

Над Сочи и федеральной территорией «Сириус» раздалась волна взрывов на фоне воздушной атаки, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Очевидцы слышали громкие звуки в районе «Сириуса», Сочи и Адлера и видели вспышки со стороны Черного моря. Там работают сирены воздушной опасности.

По словам горожан, силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожают дроны, летящие низкой высоте. Власти попросили жителей найти укрытие.

До этого в Новороссийске, Геленджике и Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. На этом фоне аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара приостановили прием и отправку рейсов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.

 
