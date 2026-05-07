Губернатор назвал число сбитых за ночь БПЛА в Тульской области

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 мая уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате налета никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Таганрог в Ростовской области, а также Брянск и Тулу. Местные жители слышали взрывы, которые раздались на фоне работы системы ПВО . В Москве тоже были сбиты три дрона.

Утром в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь обнаружили и ликвидировали 347 украинских беспилотников над 21 регионом России, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.