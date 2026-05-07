Жители Брянска заявили о серии взрывов и вспышках в небе

Над Брянском произошла серия взрывов на фоне отражения силами ПВО (противовоздушной обороны) атаки дронов, сообщает сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде около 1:20 раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

Два дня назад российские войска нанесли удар возмездия по Украине в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры. Целями стали объекты энергетики и оборонной промышленности. Были атакованы газодобывающие предприятия в Полтавской и Харьковской областях, порт Одессы и железнодорожная инфраструктура. На этом фоне закачка газа в украинские подземные хранилища полностью остановилась.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.