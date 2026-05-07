Жители сообщили о взрывах на юге и юго-западе Тулы

SHOT: в Туле произошло более пяти взрывов на фоне атаки дронов

Над Тулой на фоне атаки БПЛА раздалось более пяти взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что взрывы начались после 2:40 в южной и юго-западной части города. В Туле работает система ПВО (противовоздушной обороны).

По словам горожан, громкие звуки слышны и в районе города Алексин в Тульской области. Местные силы ПВО тоже отражают атаку беспилотников.

Этой ночью над Брянском произошла серия взрывов на фоне отражения силами ПВО атаки беспилотников. По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде около 1:20 раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

После этого взрывы были слышны над Таганрогом в Ростовской области. Горожане за 15 минут насчитали минимум пять взрывов. Она прогремели на фоне работы сирены воздушной опасности. Власти попросили местных жителей спрятаться в безопасных местах из-за атаки беспилотников-камикадзе.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.