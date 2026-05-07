Помилованного Путиным оппозиционера переобъявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), который был освобожден в рамках международного обмена заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивают Кара-Мурзу не уточняется. Однако ранее его заочно обвинили в распространении фейков о российской армии, а также в участии в экстремистской организации.

Кроме того, в отношении него было заведено пять исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов, полученных за нарушение закона об иностранных агентах.

В апреле 2023 года суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков. Он отбывал наказание в омской исправительной колонии №7. В августе того же года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании политика. Его освободили в рамках крупного обмена заключенными в аэропорту Анкары в Турции.

Однако в 13 октября 2025 года стало известно, что Кара-Мурзу объявили в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ. 15 октября суд Москвы заочно арестовал его.

