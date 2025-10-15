На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу

Суд Москвы заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС РФ
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы заочно арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

В суде агентству заявили о получении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Кара-Мурзы.

«В скором времени суд приступит к его рассмотрению», — сказано в сообщении.

13 октября стало известно, что Кара-Мурзу объявили в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

14 октября Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и участников «Антивоенного комитета России» (АКР) (признан нежелательным в РФ).

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), Кара-Мурза, актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами