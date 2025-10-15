Суд заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу

Суд Москвы заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

В суде агентству заявили о получении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Кара-Мурзы.

«В скором времени суд приступит к его рассмотрению», — сказано в сообщении.

13 октября стало известно, что Кара-Мурзу объявили в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

14 октября Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и участников «Антивоенного комитета России» (АКР) (признан нежелательным в РФ).

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), Кара-Мурза, актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.