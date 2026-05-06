Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Почти 100 человек эвакуировали из екатеринбургского колледжа, где обрушилась кровля

МЧС: в Екатеринбурге 97 человек эвакуировали из колледжа, где обрушилась кровля
Telegram-канал «Ural Mash»

Спасатели эвакуировали 97 человек из учебного заведения, где обрушилась кровля спортзала. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Умельцев. Там в колледже обрушилась часть крыши спортзала на площади около 400 квадратных метров.

В настоящее время уточняется информация о том, находились ли люди в помещении в момент обрушения.

По данным Telegram-канала Ural Mash, ЧП произошло в Уральском колледже технологий и предпринимательства. Как рассказали учащиеся, в момент обрушения в спортзале никого не было.

В марте в Тульской области кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда. По данным МЧС, в цеху находились 42 человека, 40 из которых вышли самостоятельно.

До этого в городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 400 квадратных метров. При обрушении была повреждена система теплоснабжения; в связи с этим в доме было отключено отопление. Также было остановлено газоснабжение первого и второго подъездов.

Ранее из-за снега рухнула крыша Кремля в Казани.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!