Почти 100 человек эвакуировали из екатеринбургского колледжа, где обрушилась кровля

МЧС: в Екатеринбурге 97 человек эвакуировали из колледжа, где обрушилась кровля

Спасатели эвакуировали 97 человек из учебного заведения, где обрушилась кровля спортзала. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Умельцев. Там в колледже обрушилась часть крыши спортзала на площади около 400 квадратных метров.

В настоящее время уточняется информация о том, находились ли люди в помещении в момент обрушения.

По данным Telegram-канала Ural Mash, ЧП произошло в Уральском колледже технологий и предпринимательства. Как рассказали учащиеся, в момент обрушения в спортзале никого не было.

В марте в Тульской области кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда. По данным МЧС, в цеху находились 42 человека, 40 из которых вышли самостоятельно.

До этого в городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 400 квадратных метров. При обрушении была повреждена система теплоснабжения; в связи с этим в доме было отключено отопление. Также было остановлено газоснабжение первого и второго подъездов.

Ранее из-за снега рухнула крыша Кремля в Казани.