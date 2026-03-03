Размер шрифта
Крыша в Казанском Кремле рухнула из-за снега

В Казани из-за снега частично рухнула крыша местного Кремля
Крыша в Казанском Кремле частично рухнула из-за тяжести снега. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника сообщает «БИЗНЕС Online».

Инцидент произошел на одном из участков деревянной крыши. Увеличение нагрузки из-за мокрого снега привело к ее частичному разрушению. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, специалисты оперативно демонтировали фрагмент вместе с несущими элементами.

После случившегося сотрудники музея-заповедника осмотрели всю кровлю по периметру — других повреждений не нашли. Также провели очистку снега в местах перепада высот на крыше.

До этого под тяжестью снега в Казани рухнула крыша хостела. Жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам с просьбой очистить сугробы и сосульки, однако никто не приезжал.

Ранее глыба льда рухнула на проходившую мимо женщину в Саратове.

 
