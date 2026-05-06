В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа

В Екатеринбурге обрушилась крыша в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Здание колледжа расположено на улице Умельцев. Как рассказали учащиеся, в момент обрушения в спортзале никого не было. К месту происшествия уже выехали спасатели и бригады медиков.

В марте в Тульской области кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда. По данным МЧС, в цеху находились 42 человека, 40 из которых вышли самостоятельно.

До этого в городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 400 квадратных метров. При обрушении была повреждена система теплоснабжения, в связи с этим в доме было отключено отопление. Также было остановлено газоснабжение первого и второго подъездов.

Ранее в Новосибирске крыша остановки рухнула около метро.