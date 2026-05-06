Россиян предупредили о начале пика активности клещей

В средней полосе России начался пик активности клещей. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он пояснил, что пик активности у иксодовых клещей происходит после полного оттаивания снега и подсыхания почвы. Поэтому в центральных регионах страны опасность нападения клещей уже высока.

Биолог подчеркнул, что иксодовые клещи переносят целый букет чрезвычайно опасных заболеваний.

4 мая сообщалось, что в Омске медики вытащили живого клеща из глаза 57-летней женщины.

29 апреля эколог Илья Рыбальченко сообщил, что короткое похолодание в московском регионе не снижает популяцию клещей, а лишь временно снижает их активность.

До этого врач-терапевт Оксана Кузнецова объяснила, возможно ли заражение от клеща без укуса.

Ранее в ВОЗ объяснили, как избежать укуса клеща.