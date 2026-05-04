В ВОЗ объяснили, как избежать укуса клеща

ВОЗ: одежда с длинными рукавами позволит обезопасить себя от укуса клеща

Для того чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

«ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки)», — заявили в офисе.

Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых.

После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно его удалить.

2 мая в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В ведомстве отметили, что средства защиты, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей.

