Эколог объяснил, как похолодание влияет на клещей

Короткое похолодание в московском регионе не снижает популяцию клещей, а лишь временно снижает их активность. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эколог Илья Рыбальченко. По его словам, когда столбик термометра опускается примерно до +5°C и ниже, паразиты прячутся в лесную подстилку и становятся малоподвижными. При 0°C и ниже они перестают охотиться и впадают в своего рода зимнюю спячку.

«Если сегодня мокрый снег и +2°C, клещ может просто притормозить. А через 2-3 теплых дня, когда почва и трава снова прогреются, он опять выходит «на дежурство». Для начала активности клещам обычно хватает устойчивых плюсовых температур, а наиболее комфортный диапазон для активного поиска хозяина — примерно +10... +20°C», — рассказал эксперт.

Наиболее опасным для клещей является сочетание мороза, отсутствия снега и пересыхания лесной подстилки, добавил он.

Врач-терапевт Оксана Кузнецова до этого объяснила, возможно ли заражение от клеща без укуса.

По ее словам, простой контакт паукообразного с кожей без повреждений не станет причиной передачи инфекции, поскольку возбудители не способны проникнуть через здоровый кожный барьер. Ситуация может измениться, если на участке есть ранки, царапины, ссадины или микротрещины. В таком случае есть риск, что инфицированный клещ занесет патогены в поврежденный участок.

Ранее инфекционист предупредила о расширении ареала энцефалитных клещей в России.

 
