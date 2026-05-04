Российские врачи вытащили клеща из глаза женщины

Татьяна Самбур/ОМСКРЕГИОН

В Омске медики вытащили живого клеща из глаза 57-летней женщины. Об этом сообщает omskregion.info.

Все началось во время садовых работ, когда женщина случайно наткнулась лицом на куст. Сначала она списала резь и раздражение в глазу на обычную соринку, однако дискомфорт усиливался, и омичка решила немедленно отправиться в неотложку.

Врачи осмотрели пациентку и между ресницами на веке обнаружили живого клеща. Потребовалась ювелирная точность, чтобы вытащить кровососа целиком и не травмировать нежные ткани.

Клеща отправили в лабораторию. Сейчас выясняется, не был ли он переносчиком опасных инфекций. Жизни и зрению пациентки ничто не угрожает.

Ранее в ВОЗ объяснили, как избежать укуса клеща.

 
