Россиянам объяснили, возможно ли заражение от клеща без укуса

Врач Кузнецова: клещ может заразить человека без укуса через небольшие царапины
Точный ответ на вопрос, возможно ли заражение от клеща без его укуса, зависит от ряда факторов, в числе которых наличие микротравм и раздражений. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Оксана Кузнецова.

«В одних ситуациях опасность может быть минимальной, в других — вполне реальной. Если кожа целая, без каких‐либо повреждений, раздражений или микротравм, вероятность заражения крайне мала», — объяснила специалист.

По ее словам, простой контакт клеща с кожей без повреждений не станет причиной передачи инфекции, поскольку возбудители не способны проникнуть через здоровый кожный барьер. Ситуация может измениться, если на участке есть ранки, царапины, ссадины или микротрещины. В таком случае есть риск, что инфицированный клещ занесет патогены в поврежденный участок.

Врач также добавила, что клещ, оказавшись на человеке, присасывается не сразу. В некоторых случаях паразит может около двух-трех часов перемещаться по телу, чтобы найти удобное место. Если клещ оказался зараженным, в результате его контакта с кожей может передаться инфекция через микроповреждения, о которых человек может даже не знать.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова до этого предупреждала, что некоторые люди для клещей особенно привлекательны, поскольку притягивают их своим запахом. По словам эксперта, это также связано с количеством выдыхаемого углекислого газа, к концентрации которого восприимчивы эти паразиты.

Ранее инфекционист объяснила, кому нужна ускоренная схема вакцинации против клещевого энцефалита.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!