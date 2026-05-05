Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На кадры попала обстановка в Казани после угрозы ракетной атаки

Очевидец запечатлел обстановку в Казани после угрозы ракетной атаки

Житель Казани запечатлел на видео обстановку в городе во время объявления ракетной опасности. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Казань Онлайн».

На опубликованных кадрах, снятых, очевидно, в одном из спальных районов, отчетливо слышно, как в городе воют сирены, на улицах никого нет.

Режим угрозы атаки с воздуха начал действовать по всему Татарстану после полуночи. Об этом жителей республики предупредило региональное МЧС.

В это же время Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что в Казани был слышен глухой звук взрыва, в небе очевидцы увидели яркую вспышку.

В настоящее время официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!