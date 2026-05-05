На кадры попала обстановка в Казани после угрозы ракетной атаки

Очевидец запечатлел обстановку в Казани после угрозы ракетной атаки

Житель Казани запечатлел на видео обстановку в городе во время объявления ракетной опасности. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Казань Онлайн».

На опубликованных кадрах, снятых, очевидно, в одном из спальных районов, отчетливо слышно, как в городе воют сирены, на улицах никого нет.

Режим угрозы атаки с воздуха начал действовать по всему Татарстану после полуночи. Об этом жителей республики предупредило региональное МЧС.

В это же время Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что в Казани был слышен глухой звук взрыва, в небе очевидцы увидели яркую вспышку.

В настоящее время официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.