Росавиация: в 15 аэропортах России ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В ночь на 5 мая в 15 российских аэропортах были введены временные ограничения, связанные с приёмом и вылетом воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения коснулись аэропортов Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.

В Росавиации отметили, что такие меры вводятся для поддержания безопасности пассажиров и экипажей.

До этого режим ракетной опасности был объявлен в нескольких регионах РФ, включая Удмуртию, Татарстан, Пензенскую, Свердловскую, Саратовскую и Самарскую области. В каждом из этих регионов власти призвали граждан к осторожности и соблюдению мер безопасности.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов российские силы ПВО сбили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.