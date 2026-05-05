Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В 15 аэропортах России ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Росавиация: в 15 аэропортах России ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 5 мая в 15 российских аэропортах были введены временные ограничения, связанные с приёмом и вылетом воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения коснулись аэропортов Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.

В Росавиации отметили, что такие меры вводятся для поддержания безопасности пассажиров и экипажей.

До этого режим ракетной опасности был объявлен в нескольких регионах РФ, включая Удмуртию, Татарстан, Пензенскую, Свердловскую, Саратовскую и Самарскую области. В каждом из этих регионов власти призвали граждан к осторожности и соблюдению мер безопасности.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов российские силы ПВО сбили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!