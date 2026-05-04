Над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России

Не менее 25 украинских беспилотников, летящих в сторону России, заметили над рекой Нарвой в Эстонии. Об этом сообщил подписчик RT.

Собеседник издания уточнил, что БПЛА летели низко над рекой. Это произошло в ночь на 3 мая.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Отмечается, что новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах, отметили в Mash.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских БПЛА для атак на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.

 
