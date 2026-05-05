Над крупным российским городом произошли взрывы

Взрывы произошли над Казанью в Татарстане, предварительно, системы ПВО отработали по воздушным целям. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как уточнили местные жители, они услышали глухой звук взрыва и увидели яркую вспышку в небе.

В настоящее время официальная информация об инциденте отсутствует.

Незадолго до этого в Татарстане объявили ракетную опасность. Жителей призвали принять меры предосторожности.

5 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

4 мая военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание в районе Мосфильмовской улицы в столице. По мнению журналиста, Москва для Киева — не самоцель. ВСУ пытаются вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.