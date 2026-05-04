Глава Эрмитажа рассказал, когда Бутягин вернется на работу в музей

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что археолог Александр Бутягин вернулся на работу в музей 4 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Михайлович Бутягин вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену», — поделился Пиотровский.

До этого Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме. По его словам, он очень любит апельсины и мандарины, но в тюрьме в Польше их достать невозможно.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

