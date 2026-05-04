В московском аэропорту отменили ограничения

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что соответствующие меры вводились для обеспечения безопасности полетов

Несколькими часами ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Домодедово начали отправлять и принимать самолеты по согласованию с компетентными органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.

В ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Один из дронов, как заявил Собянин, атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, отметил мэр.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.