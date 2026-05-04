Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне атаки дронов аэропорты Домодедово и Внуково перешли на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

До этого Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил он.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей, либо с территории Латвии. Он уточнил, что с территории Латвии украинским военным запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

Ранее в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов.

 
