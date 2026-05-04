Московские аэропорты временно перешли на особый режим работы

Московские аэропорты Внуково и Домодедово начали отправлять и принимать самолеты по согласованию с компетентными органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Во Внуково допустили корректировки в расписании рейсов.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 4 мая украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил Собянин.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей, либо с территории Латвии. Он уточнил, что с территории Латвии украинским военным запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

