В еще одном аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Внуково отменены. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 19:11. В нем уточняется, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, Внуково почти три часа принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры были приняты в Домодедово.

На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете к Москве двух вражеских беспилотников. После этого налета общее количество дронов, которые пытались атаковать город, но были уничтожены системой ПВО (противовоздушной обороны), достигло восьми.

