Еще один московский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили о вероятности корректировок в расписании рейсов из-за мер, принятых для обеспечения безопасности полетов.

Московский аэропорт Домодедово также отправляет и принимает самолеты по согласованию с компетентными органами.

До этого Росавиация рассказала о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Нижний Новгород (Чкалов) и Калуга (Грабцево). Информация о данном решении в отношении первых двух авиагаваней появилась в 13:41 мск.

Следом, в 13:49, ведомство опубликовало сообщение о возобновлении работы аэропорта Калуги. Однако спустя примерно 40 минут вновь были введены временные ограничения на полеты для данной воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов.