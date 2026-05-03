В Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Пулково после открытия воздушного пространства задержано более 40 рейсов — каждый на более чем два часа. Об этом сообщил официальный Telegram-канал авиагавани.

«Первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что расписание может корректироваться. Команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное, чтобы выполнить запланированный полетный план, отметили в Пулково. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями от перевозчиков.

Обстановка в терминале, по данным пресс-службы авиагавани, спокойная: очередей и скоплений людей нет. При возникновении вопросов путешественникам рекомендовали обращаться к агентам по гостеприимству в бордовых жилетах.

В Ленинградской области ночью 3 мая отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, сбито более 60 беспилотников. Основной целью противника стал морской торговый порт Приморск. В результате атаки возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в ночь на 3 мая сообщил о переводе аэропорта Пулково на особый режим работы. Ограничения касались как приема, так и выпуска воздушных судов. Утром их сняли.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах ужесточат досмотр пауэрбанков.