Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Пулково задерживаются более 40 рейсов
Алексей Даничев/РИА Новости

В аэропорту Пулково после открытия воздушного пространства задержано более 40 рейсов — каждый на более чем два часа. Об этом сообщил официальный Telegram-канал авиагавани.

«Первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что расписание может корректироваться. Команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное, чтобы выполнить запланированный полетный план, отметили в Пулково. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями от перевозчиков.

Обстановка в терминале, по данным пресс-службы авиагавани, спокойная: очередей и скоплений людей нет. При возникновении вопросов путешественникам рекомендовали обращаться к агентам по гостеприимству в бордовых жилетах.

В Ленинградской области ночью 3 мая отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, сбито более 60 беспилотников. Основной целью противника стал морской торговый порт Приморск. В результате атаки возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в ночь на 3 мая сообщил о переводе аэропорта Пулково на особый режим работы. Ограничения касались как приема, так и выпуска воздушных судов. Утром их сняли.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах ужесточат досмотр пауэрбанков.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!