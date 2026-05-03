Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Домодедово начал отправлять и принимать самолеты по согласованию с компетентными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Нижний Новгород (Чкалов) и Калуга (Грабцево). Информация о данном решении в отношении первых двух авиагаваней появилась в 13:41 мск.

Следом, в 13:49, ведомство опубликовало сообщение о возобновлении работы аэропорта Калуги. Однако спустя примерно 40 минут снова были введены временные ограничения на полеты для данной воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!