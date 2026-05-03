Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Московский аэропорт Домодедово начал отправлять и принимать самолеты по согласованию с компетентными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Нижний Новгород (Чкалов) и Калуга (Грабцево). Информация о данном решении в отношении первых двух авиагаваней появилась в 13:41 мск.

Следом, в 13:49, ведомство опубликовало сообщение о возобновлении работы аэропорта Калуги. Однако спустя примерно 40 минут снова были введены временные ограничения на полеты для данной воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов.