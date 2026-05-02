Пожар на морском терминале в Туапсе потушили

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там уточнили, что возгорание произошло в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 30 апреля на 1 мая.

В оперштабе также заявили, что в ликвидации последствий принимали участие порядка 130 человек и свыше 40 единиц техники, в том числе силы МЧС России.

Это уже не первый удар по промышленной инфраструктуре Туапсе за последние дни. По словам местных жителей, перед началом пожара в городе были слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны, которые отражали атаку. Часть беспилотников была сбита в районе города, после чего возникло возгорание на территории портовой инфраструктуры.

Атака на морской терминал в Туапсе произошла на фоне серии ударов по той же промышленной зоне, зафиксированных в конце апреля. Крупнейший из недавних эпизодов пришелся на ночь с 27 на 28 апреля — тогда после падения обломков беспилотника начался пожар на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. По данным региональных властей, огонь охватил производственные объекты предприятия. В районе НПЗ был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.