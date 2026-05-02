Мэр Туапсе рассказал о ситуации в городе

Мэр Туапсе: работы по очистке от нефтепродуктов идут на трех участках
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе продолжаются на трех участках. Об этом сообщил мэр города Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ», — написал Бойко.

До этого оперштаб Кубани сообщал, что пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Возгорание произошло в ночь на 1 мая после атаки украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам местных жителей, перед пожаром в городе были слышны взрывы — сработала система ПВО, отражающая атаку. Часть дронов сбили над городом, после чего загорелась портовая инфраструктура. Власти региона заявляли, что угрозы для населения нет, дополнительные меры безопасности принимаются в рабочем порядке.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе.

 
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!