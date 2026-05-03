Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Туапсе собрали и вывезли более 15 тыс. кубов загрязненного мазутом грунта

Оперштаб Кубани: в Туапсе собрали и вывезли 15,2 тыс. кубов мазута

В Туапсинском муниципальном округе на утро 3 мая собрали и вывезли 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В том числе 1620 кубометров — за последние сутки», — сообщили в ведомстве.

По данным оперштаба, в работах задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Среди них специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудники администраций и предприятий. Работы идут круглосуточно. В самом Туапсе волонтеры помогают убирать общественные пространства: улицы, дворы, парки и спортивные площадки.

Кроме того, в городе продолжается восстановление газонаполнительной станции на улице Кошкина. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что запустить предприятие планируют в ближайшее время.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. Самая крупная атака пришлась на ночь с 27 на 28 апреля. Тогда после падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В районе НПЗ ввели режим ЧС регионального уровня. В воздухе зафиксировали незначительное превышение бензола.

В ночь на 1 мая из-за удара дронов загорелся морской терминал. Пожар потушили 2 мая.

Ранее сообщалось, что в Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку видели живой.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!