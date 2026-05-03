В Кашире полностью потушили пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Кашире ликвидирован

Возгорание на складе в подмосковной Кашире полностью потушено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

«Пожар на складе в Кашире полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

К тушению возгорания были привлечен 61 пожарный и задействовано 19 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.

До этого стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 7,5 тысяч кв. метров.

Сообщение о возгорании на складе в Кашире по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 05:15 мск. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, но затем огонь быстро распространился. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания.

2 мая в подмосковных Люберцах произошел пожар в жилой многоэтажке. По словам очевидцев, огонь охватил сразу несколько этажей.

Ранее в Ижевске эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на балконе.