В Подмосковье огонь охватил тысячи квадратных метров склада

В подмосковной Кашире загорелся склад, площадь пожара достигла 7,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на складе по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 05:15 мск. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, однако затем огонь быстро распространился.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания.

Накануне в Новокузнецке загорелось поле между Ильинским шоссе и улицей Косыгина. По словам очевидцев, возгорание произошло за кафе «Застава» в Новоильинском районе. На кадрах с места происшествия огнем было охвачено поле на всей линии горизонта. От него к небу поднималась стена коричневых клубов дыма.

В тот же день в Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, который находится в Калачинском районе.

Ранее момент поджога красноярского леса случайно попал на видео с пикника.