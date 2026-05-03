В Сочи и Геленджике задерживается на вылет 12 рейсов

В аэропортах Сочи и Геленджика задерживаются 12 рейсов. Это стало известно из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Больше всего задержек зафиксировано в аэропорту Сочи. Здесь задерживаются 10 рейсов — в Екатеринбург, в Уфу, Самару, Москву, Сургут, Новосибирск и Санкт-Петербург.

В Геленджике не могут вовремя вылететь два рейса авиакомпаний «Россия» и Utair в Санкт-Петербург.

Накануне вечером в Сочи и Геленджике были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продлились около часа. В то же время ограничения коснулись аэропортов других городов — Пулково, Пскова, Шереметьево и Внуково. Утром с аэропортов Пскова, Пулково и Шереметьево ограничения сняли. Во Внуково приостановку полетов снимали утром в воскресенье, но затем ввели повторно.

До этого сообщалось, что в аэропорту Пулково после открытия воздушного пространства задержано более 40 рейсов — каждый на более чем два часа.

Ранее пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево.