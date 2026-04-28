Пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево

Пассажиры авиакомпании «Победа» пожаловались на многочасовые задержки рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Некоторые ожидают отправления более 15 часов, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, пассажиров держат в терминале и в самолетах, периодически то сажая на борт, то снова отправляя в аэропорт. Россияне утверждают, что для них не организовали размещение в гостиницах в связи с долгим ожиданием, из-за чего люди вынуждены спать на полу. Многие из них остались без еды и воды.

Отмечается, что сбои с вылетами наблюдаются не только в Москве, но и в других регионах. В «Победе» объяснили задержки погодными условиями. Однако рейсы других авиакомпаний выполняются практически без задержек, отметили в Baza.

26 апреля в московском аэропорту Внуково 12 рейсов не смогли приземлиться из-за действующих ограничений. По данным онлайн-табло, самолеты перенаправили в другие аэропорты московского авиаузла, а также в Казань, Санкт-Петербург и Махачкалу. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были связаны с угрозой атаки беспилотников.

Ранее в Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили матрасы прямо на полу.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
