Ограничения сняты на маршрутах воздушного движения в Калининград

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в Калининград и из него

Временные ограничения на полеты, введенные на маршрутах в Калининград и из него, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты», — написал он.

В сообщении поясняется, что введение ограничений было необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перевели на особый режим работы в ночь на 3 мая. Временные ограничения касались, как приема, так и выпуска воздушных судов.

Согласно информации Росавиации, также временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропортах Пулково и Пскова.

До этого прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

